شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات للفنان هاني شاكر بالعدول عن الاستقالة من منصب النقيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال طارق مرتضي المستشار الإعلامي لنقابة الموسقيين، لـ"الخليج 365"، إنه تسود النقابة حالة من الحزن، وأن أعضاء النقابة تفاجئوا بقرار استقالة هاني شاكر من منصبه كنقيب للموسيقيين.

وأضاف طارق مرتضى، أن عددا من أعضاء النقابة يطالبونه بالعدول عن قرار الاستقالة، متمنين أن يكون القرار انفعاليا بسبب ما حدث في مؤتمر حسن شاكوش، أمس الإثنين، ويعود مرة أخرى لاستكمال مسيرة الإنجازات في نقابة الموسيقيين.

وكان الفنان الكبير هانى شاكر، قد أعلن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك عبر برنامج "الحكاية"، موضحا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

جاء ذلك على خلفية ما حدث صباح أمس الإثنين من المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست، كبير عازفى الإيقاع، وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار.

وقال النجم هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وكانت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد قالت إن هانى شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش كارنيه الموسيقيين.

وتم تبادل الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر، وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.