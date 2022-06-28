شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة الموسيقيين: تصريح عمل حسن شاكوش سار وما حدث لم يؤثر على القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال طارق مرتضى المستشار الإعلامي لنقابة الموسيقيين، لـ"الخليج 365"، إن تصريح عمل حسن شاكوش سار كما هو، وما حدث في مؤتمر نقابة الموسيقيين لم يؤثر على القرار بأي شكل من الأشكال.

وفي سياق متصل أعلن الفنان الكبير هانى شاكر، فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك عبر برنامج "الحكاية"، موضحا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

جاء ذلك على خلفية ما حصل صباح أمس الأثنين من المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست، كبير عازفى الإيقاع، وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار.

وقال النجم هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وكانت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد قالت إن هانى شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش كارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.