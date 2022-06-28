أشرف زكى: "أتمنى تقديم عروض مسرحية فى كل المحافظات"

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن المسرح وحشنا واقترحت على الطلبة تقديم نماذج من عروض تمثل محطات مهمة فى تاريخ المسرح.

وأضاف نقيب المهن الموسيقية، خلال حواره ببرنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة on: قدمنا حوالى 22 مسرحية مع طلبة المعهد العالى للفنون المسرحية، وقررنا تقديم عروض مسرحية فى المحافظات، وأول محافظة ستكون سوهاج يوم الجمعة المقبل.

وتابع الدكتور أشرف زكي: أتمنى تقديم عروض مسرحية فى كل المحافظات، لافتا إلى أن العروض المسرحية اللى هنعملها فى الصعيد مجانية ومش عايزين مقابل.

وتقدم الدكتور أشرف زكى، بالشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وتذكرتى فى إتاحة الفرصة للشباب على ان يكونوا فى البرنامج ويعرضون مسرحياتهم.

وقدم كل من نغم صالح ممثلة وطالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وميرنا نديم طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وأحمد عباس طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، مازن جمال ممثل وطالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومنى جمال طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وباسم سليمان طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، وإيمان غنيم طالبة بالمعهد العالى للفنون المسرحية، ومايكل رفله طالب بالمعهد العالى للفنون المسرحية، عدد من الأغانى والاستعراضات الخاصة بمسرحياتهم.