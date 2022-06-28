شكرا لقرائتكم خبر عن طارق مرتضى: النقابة في حالة حزن بعد استقالة هانى شاكر ونتمنى أن يعيد حساباته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب طارق مرتضى، المستشار الإعلامي لنقابة المهن الموسيقية، عن حزنه الشديد بعد إعلان الفنان هانى شاكر استقالته من منصب النقيب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب في برنامج "الحكاية".

وقال طارق مرتضى، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "نحن نعيش حالة حزن داخل نقابة المهن الموسيقية وأيضا على المستوى الشخصى، لأن الفنان هانى شاكر قيمة كبيرة جدا، وأنا قلت للموسيقيين في إحدى المداخلات بأن يحافظوا على القيمة الكبيرة دى عشان لو مشى مش هيلاقوا حد يسد الفراغ اللى هيسيبه ولأن مفيش نص اسم من هانى شاكر ممكن يوازيه".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا عمرى الصحفى 30 سنة وطوال مشوار عمر ما شُفت صحفى انتقد هانى شاكر، ولا شُفت هانى شاكر غنى أغنية وحشة أو عمل لحن وحش، وبيحب يحافظ على مظهره، وعمره ما اتخانق مع فنان وطول عمره بيحافظ على اسمه وكلمته وفنه وموسيقاه وعلاقته بالناس، وعمره ما كان محل انتقاد وييجى بعد كل ده يشوف تعدى بالشكل ده، بصراحة عنده حق يفكر لو لحظة في تاريخه إنه ياخد خطوة زى خطوة الاستقالة".

وأضاف طارق مرتضى: "أنا كلمته في التليفون من شوية وقلتله الكلام ده وقلتله فكر في تاريخك اللى صنعته، وإوعى تنسى إن لو في واحد من 30 ألف موسيقى زعلك، ففيه 30 ألف موسيقى وأسرهم عالقين في رقبتك، عملت لهم كتير وحققت لهم الكثير من 2015 وما زالوا منتظرين منك الكثير، فأتمنى تكون استقالة انفعالية ويمكن التفكير فيها وإعادة الحسابات من جديد، لاستكمال الطموح الموسيقى للأسرة الموسيقية".

وكان الفنان الكبير هانى شاكر، قد أعلن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك عبر برنامج "الحكاية"، موضحا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

جاء ذلك على خلفية ما حصل صباح اليوم من المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست، كبير عازفى الإيقاع، وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار".

وقال النجم هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".