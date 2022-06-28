شكرا لقرائتكم خبر عن هاني شاكر لـ ”الخليج 365”: هركز فى شغلى ومع أحفادى وربنا يوفق النقيب الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أمير الغناء العربي هاني شاكر لـ"الخليج 365"، بعد قرار الاستقالة من منصبه كنقيب للموسيقيين، إنه سيقوم بالتركيز على فنه وعمله في الفترة المقبلة، مضيفا أنه يريد أن يستمتع بحياته وبقضاء وقت أطول مع أحفاده، وطرح مزيد من الأغنيات في الفترة المقبلة.

وأشار هاني شاكر إلى أن قرار الاستقالة لا رجعة فيه، متمنيا التوفيق للنقابة وللنقيب الجديد في عمله، وأن يحقق نجاحا على مستوى العمل النقابي.

وكان الفنان الكبير هانى شاكر، قد أعلن فى مداخلة هاتفية مع الإعلامى عمرو أديب، استقالته من منصبه كنقيب للمهن الموسيقية، وذلك عبر برنامج "الحكاية"، موضحا أن قراره نهائي ولا تراجع فيه.

جاء ذلك على خلفية ما حدث صباح أمس الأثنين من المشادات التى دبت بين سعيد الأرتيست، كبير عازفى الإيقاع، وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء، خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية؛ بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وكانت المطربة نادية مصطفى، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، قد قالت إن هانى شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش كارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الاتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، مما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.