حسن شاكوش: حزين على استقالة الفنان هانى شاكر من نقابة المهن الموسيقية

القاهرة - سامية سيد - قال المطرب الشعبى حسن شاكوش، أنه صدم من قرار المطرب الكبير هانى شاكر، بتقديم استقالته من منصب نقيب المهن الموسيقية قبل قليل، "الوطن العربى كله خسر الفنان هانى شاكر".

أضاف حسن شاكوش، فى لقائه مع الإعلامى عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، أن أزمته اليوم بنقابة المهن الموسيقية كانت بسبب حصوله على الكارنيه، مردفا: "اعتذرت داخل النقابة، وقلتلهم حقكم عليا وأنا متأسف، والأزمة نشبت بعد حصولى على الكارنيه، قبل الاجتماع".

وتابع: "أنا ملتزم وورايا ناس بتاكل عيش، ده غير الناس اللى شغالة معايا بشكل غير مباشر، والواحد حزين على اللى حصل النهاردة"، مستكملا: "الضغط كبير على الفنان هانى شاكر، لأنه الأب الروحى لنقابة الموسيقيين، والحمل تقيل والناس مش مدياله الفرصة علشان يحل".

وأكمل: "أنا عامل دويتو مع المطرب محمود الليثى، وعندى 25 أغنية جديدة لسه منزلتش، وعامل دويتو مع شارموفرز، وأغنية بنت الجيران وصلت لـ600 مليون مشاهدة".