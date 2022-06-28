شكرا لقرائتكم خبر عن حسين الجسمى يوجه رسالة لجمهوره بعد نفاد تذاكر حفله المقبل فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المطرب حسين الجسمي عن اشتياقه بصورة كبيرة لحفله المنتظر في القاهرة وتحديدا يوم الـ30 من يونيو؛ إذ كتب من خلال حسابه على موقع إنستجرام في رسالة لجمهوره: "لا أستطيع الانتظار"، كما أكد المطرب الإماراتى تحمسه الشديد للحفل، خاصة بعدما تم بيع كافة التذاكر المخصصة للحضور.

ولا تعد تلك الحفلة الأولى لـ حسين الجسمى فى مصر، إذ يحظى المطرب الإماراتى بشعبية جارفة، وذلك بعدما امتلك فى رصيده مجموعة من الأغانى الناجحة باللهجة المصرية، والتى حققت نجاحا كبيرا.



حسين الجسمى على انستجرام

كما تأتى تلك الحفلة التى تقام بأحد فنادق القاهرة بعد غياب ما يقرب من عام عن إحيائه حفلات بمصر، حيث كان آخر حفل له يوم 7 أكتوبر 2021، ويقدم الجسمى بالحفل باقة من أغانيه التى اشتهر بها فى العالم العربى منها "الساعة 6" و"بحبك وحشتينى" و"أما براوة" و"لقيت الطبطبة"، وغيرها من الأغانى.

حسين الجسمى طرح خلال الفترة الماضية أغنية جديدة من أشعار ولى عهد دبى حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة عيد الفطر المبارك، وهى بعنوان أغنية "طير المحبة".

من ناحية أخرى سبق أن طرح النجم حسين الجسمى أغنية "أمى جنة"، من ألحانه وكلمات الشاعر كرار الدلفى، وتوزيع زيد عادل، ومكساج وماستر جاسم محمد، وذلك للاحتفال بعيد الأم.

وتقول كلمات الأغنية: "أمى جنة الله يقول.. أمى علمتنى الأصول.. أمى بيها الخير أشوف.. أمى دنيا وبيها أطوف.. أمى دكتورة ودوا.. أمى أعز من الهوا.. أمى ما تعرف حقد أمي.. أحلى من الورد كون أحوّل عمرى الها.. كون آنا اموتن قبلها.. أمى من نجوع ناكل من إيديها.. شقد احب سوالف امى من رحت فدوة لحجيها.. ما أقلك.. أمى كعبه وما أقلك بيها اطوف.. بس اقلّك أمى عين وبليّا عين شلون"