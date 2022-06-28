شكرا لقرائتكم خبر عن المخرج يحيى إسماعيل: "ريفو" أعادنى من الاعتزال وWatch it من عوامل نجاحه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المخرج يحيى إسماعيل، عن تفاصيل تقديم مسلسل "ريفو" وكواليس العمل، حيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "الطريقة اللى جالى بيها المسلسل حسيت إنها حاجة قدرية، لأن أنا قبل المسلسل بسنة قررت أنى بطلت شغل في مجال الإعلانات، وكنت مهتم بحاجات لها علاقة بعلم النفس وكنت بدرس ورش عمل فى المنطقة دى، وأنى مش قادر على فكرة إخراج الإعلانات، ولما كلمونى على مسلسل ريفو حسيت انى متحمس أرجع للشغل تانى، ولما قرات السكريبت تحمست اكتر".

وعن اختيار الممثلين قال يحيى إسماعيل: "اقتراح أمير عيد وتامر هاشم، كان في دماغ المؤلف محمد ناير أثناء كتابة القصة ان دول أحسن شخصيات للأدوار دى، ولكن انا من الناحية الاخراجية اختيار تامر وأمير حلو جدًا عشان شايلين عنصر المزيكا ومعهم ناس ممثلين أقوياء يشيلوا العنصر التمثيلى، فكان في توازن ما بين الأشخاص اللى عاملين إضافة للمزيكا وما بين اللى عاملين إضافة للتمثيل".

وعن الاستعانة بالفنان حسام حسنى قال يحيى إسماعيل: "هي من إضافات محمد ناير في السكريبت لأننا ناع اوزين نظهر حتة التسعينات، يعنى مثلا في مشهد لشخصية شادى وهو بياكل آيس كريم في شهر ديسمبر كان عشان نفكرهم بفيلم آيس كريم في جليم، وفى كمان حتة من فيلم المنسى في النهاية، فكنا قاصدين أننا نخلى في مشاهد وأجزاء تلمس مع الناس اللى عاشوا فترة التسعينات ونفكرهم بيها وكانت من ضمنهم مشاركة المطرب حسام حسنى".

وعن هل واجه صعوبة بالتصوير، قال يحيى إسماعيل: "الصعوبات العادية يعنى مثلا كان في مشاهد الحفلات عشان السيطرة على الأعداد الكبيرة للجمهور والمفروض انها كلها في التسعينات فمحتاجين نظبط ملابس وشعر لنفس هذه الفترة وأى تفاصيل تظهر في الخلفية، كمان كان في صعوبات اننا كنا بنصور في الشتاء وفى أكتر من حد جاله كورونا فكنا بنوقف تصوير".

وعن التعاون مع منصة Watch it قال يحيى إسماعيل: "وجودهم عام من عوامل نجاح المسلسل، والتجربة معهم كانت سلسلة جدا لأننا مكناش بنحس بوجودهم وتاركين لنا الناحية الفنية سواء أنا أو المؤلف محمد ناير بأننا نكون عندنا الحرية بالجزء الذى يتعلق بشغلنا ودى حاجة مش موجودة في أماكن كتيرة".