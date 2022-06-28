ياسمين عبدالعزيز لاحمد العوضى… ربنا يحفظك ويحرسك من كل شر

محمد الفلاح - الثلاثاء 28 يونيو 2022

علقت الفنانه ياسمين عبد العزيز على صوره شاركها الفنان احمد العوضى اليوم عبر منصة التواصل الاجتماعي انستجرام .



قائله “ربنا يحفظك ويحرسك من كل شر “

يذكر انه كانت هناك بعض الخلفات بين النجمين احمد العوضي وياسمين عبدالعزيز مؤخرآ.

وقد تدوال العديد من المتابعين لمواقع التواصل الاجتماعي تلك الاخبار معبرين عن حبهم للنجمين وحزنهم على تلك الخلافات التى اثيرت بين ياسمين عبدالعزيز والعوضى.

يذكر ان النجمين قد قام ببطوله مسلسل الى مالوش كبير فى رمضان 2021 والذى نال أعجاب الكثير من المشاهدين ى الوطن العربى.