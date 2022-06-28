شكرا لقرائتكم خبر عن لبلبة بعد تكريمها من وزيرة التضامن: للفن رسالة سامية لا بد من الحفاظ عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعربت النجمة الكبيرة لبلبة عن سعادتها البالغة بتكريمها من وزيرة التضامن الاجتماعى نيفين القباج فى حفل تكريم الأعمال الدرامية المتميزة فى تناول القضايا الاجتماعية للموسم الدرامى 2022، منذ قليل، والذى أقيم بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وقالت لبلبة لـ"الخليج 365"، إن تكريمها جاء على دورها بمسلسل "دايما عامر"، والتى قدمته فى موسم دراما رمضان الماضى، وقدرة الدور على تقديم رسالة اجتماعية وفقا لما قالته لها وزيرة التضامن الاجتماعى على حد قولها.



لبلبة ونيفين القباج

وأضافت لبلبة، أن أكثر ما أسعدها أيضا بجانب التكريم هى كلمة معالى الوزيرة لها بأنها أضحكتها وأبكتها على مدار مشوارها الفنى، ولفتت الفنانة الكبيرة إلى أن تأثير دورها الأخير يؤكد أن للفن رسالة سامية لا بد أن يحافظ عليها الجميع.



نيللى كريم ولبلبة

وحضر الاحتفالية عدد كبير من نجوم الفن، الذين تواجدوا بأعمال متميزة على مدار العام، منهم نيللى كريم وشريف سلامة وغيرهما.

يذكر أن مسلسل "دايما عامر"، تم عرضه خلال موسم دراما رمضان الماضى، من بطولة مصطفى شعبان ولبلبة وعمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، ميرنا نور الدين، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.