جونى ديب بـ لوك جديد للمرة الأولى بعد انتصاره على آمبر هيرد فى مطار باريس

القاهرة - سامية سيد - لفت الممثل العالمي جوني ديب الأنظار له مؤخرا، عندما كان متوجها إلى مطار باريس، بعد أن ظهر بلوك جديد له مؤخرا، حلق فيه ذقنه، بالإضافة إلى الملابس الذى ارتداها، وفقا لتقرير الديلي ميل الذى أكد أن الممثل البالغ من العمر 59 عاما، يستعد أيضا لاستعادة عافيته في مجال التمثيل، من خلال دور جديد له لم يكشف عنه بعد.



وأشار التقرير إلى أن جونى ديب بدا وسيمًا مع حلاقة وجهه، حيث كان يرتدي سترة من الجلد المدبوغ بشراشيب ويصفف شعره في الضفائر خلال الرحلة.

من ناحية أخرى تتبع الابنة الكبرى لنجم هوليوود جونى ديب، ليلى روز ديب، خطى والدها، ومع ذلك، يُقال إن الممثل يشعر بالقلق حيال ذلك، فبطل The Pirates of the Caribbean لديه طفلان ليلى روز، 23 عامًا، وجاك ديب، 20 عامًا، من حبيبته السابقة فانيسا باراديس.



وفقًا لتقرير صادر عن Cheat Sheet، صنع ديب اسمًا لنفسه فى حياته المهنية فى التمثيل، ومع ذلك، فهو قلق بشأن ليلى روز التى تتبع خطاه لأنه لا يريدها أن تكون ممثلة، فى حين ان ليلى، 23 عاما، تبنى حاليًا حياتها المهنية كعارضة أزياء وممثلة.

ونقل التقرير عن ديب قوله: "بصراحة، أنا قلق للغاية.. ولم أكن أتوقع حدوث كل هذا مع ليلى روز، خاصة فى هذا العمر".

وفشل محامو جونى ديب وآمبر هيرد فى التوصل إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة ربما يكون ذلك قد أدى إلى تخفيض الأضرار التى تدين بها الممثلة لزوجها السابق، فبعد محاكمة تشهير استمرت 6 أسابيع وانتهت فى وقت سابق من هذا الشهر، وحسب موقع الديلى ميل أصدر القاضى فى المحاكمة أمرًا كتابيًّا لهيئة المحلفين، الجمعة، بدفع 10.35 مليون دولار لديب؛ لإلحاق الضرر بسمعته من آمبر هيرد التى وصفت نفسها بأنها ضحية عنف منزلى فى مقال رأى.