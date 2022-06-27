شكرا لقرائتكم خبر عن دنيا سمير غانم تستقر على "روحى أنا" اسمًا مبدئيًا لمسرحيتها الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحضر حاليًا النجمة دنيا سمير غانم لمسرحيتها الجديدة بعنوان مبدئى "روحى أنا"، المقرر أن تقدمها مع الفنان الكوميدى على ربيع وعدد من الفنانين، من إخراج أوتاكا.

وتحدث مؤلفا العرض المسرحى الذى تلعب بطولته دنيا سمير غانم لأول مرة، وهم كريم سامي" كيمز"، وأحمد عبدالوهاب، واللذان تحدثا عن التحضيرات المبدئية للمسرحية، والتى تمثل عودة للنجمة دنيا سمير غانم بعد إنقطاع دام لأكثر من عامين، وذلك من خلال تصريحات تليفزيونية.

وصرح مؤلفى مسرحية "روحي أنا"، أن العمل يحمل جزء كبير من الكوميديا، التي تتناسب مع الأبطال ومنهم علي ربيع، وبيومي فؤاد وشيماء سيف.

وكانت دنيا توقفت عن العمل الفنى لمدة عام تقريبا حزنا على والديها الراحلين دلال عبدالعزيز وسمير غانم.

وفى سياق آخر، تأجل فيلم "تسليم أهالى " بطولة دنيا سمير غانم وهشام ماجد، حيث كان من المفترض طرحه في قائمة أفلام عيد الأضحى المقبل، ولكن تم تأجيل طرحه، ولم يتم تحديد عرضه النهائى حتى الآن .