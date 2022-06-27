شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يشهد العرض المسرحى "يوم سعيد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الاثنين، العرض المسرحي "يوم سعيد" الذى تنفذه الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة.

يتناول عرض "يوم سعيد" التغيرات التي طرأت بالمجتمع المصري خلال جائحة كورونا، وما تبع ذلك من الانعزال بين أفراد المجتمع لمجابهة انتشار المرض، والعمل المسرحي من بطولة كل من الفنان سامح حسين، والفنان عزت زين، وبمشاركة مجموعة من الشباب الفائزين في مهرجان "إبداع" الذى تنفذه وزارة الشباب والرياضة، ومن تأليف عوض إبراهيم، وديكور أحمد شربى، وإخراج عادل حسان.

ويرسخ العمل المسرحي "يوم سعيد" قيم التعاون بين أفراد المجتمع من خلال أحداث العرض التى تُظهر المواقف التي تتعرض لها أسرة مصرية خلال فترة انتشار فيروس كورونا .

من جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحى على اهتمام الوزارة بتنفيذ مجموعة من البرامج الفنية المختلفة بمشاركة الشباب المبدعين؛ لتسليط الضوء على القيم الإيجابية بالمجتمع، وتقديم رسائل توعوية للشباب من خلال أعمال متنوعة، مقدماً الشكر للفنان "سامح حسين"، والفنان "عزت زين" على المشاركة فى العمل المسرحي "يوم سعيد"، وتقديمه مع مجموعة من الشباب الواعدين فى إطار من الدعم والتشجيع لهم.

ورحب الوزير بجميع الفنانين الذين حرصوا على حضور العرض المسرحي، والذين يتعاونون مع الوزارة فى الكشف عن الموهوبين من الشباب فى مختلف المحافظات من خلال المشاركة فى لجان تحكيم المسابقات، والمشروعات الفنية التى تنفذها الوزارة، موضحاً أن الوزارة مستمرة فى تقديم الأعمال الفنية على غرار هذا العمل بمشاركة الشباب الموهوبين الفائزين فى مهرجان "إبداع" خلال الفترة المقبلة.

حضر العرض المسرحي لفيف من الفنانين منهم سيدة المسرح العربي الفنانة سميحة أيوب، والفنان محمود الحدينى، والفنان مراد مكرم، والفنان طارق الإبيارى، وإسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، ومن وزارة الشباب والرياضة نجوى صلاح رئيس الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية، وجيهان حنفى مدير عام الإدارة العامة للبرامج التطوعية والكشفية، وعلاء الدسوقى مدير عام البرامج الثقافية والفنية.