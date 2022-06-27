شكرا لقرائتكم خبر عن كنا قلوب عايشنها ورامية الدنيا وراها.. مصطفى كامل يطرح أحدث أغانيه غدًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطرح الفنان مصطفى كامل غدًا أحدث أعماله الغنائية بعنوان "وأنا بتفرج"، وهى إحدى أغانى ألبومه الجديد، وهى من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير، وهندسة صوتية أحمد جودة، وتحمل عددًا من المفاجآت، ويقول مطلع الأغنية "وأنا بتفرج على كل الصور اللى أنا وأنت اتصورناها، كنا قلوب عايشنها ورامية الدنيا وراها".





وطرح مؤخرا النجم مصطفى كامل أغنية تحمل إسم "أيوة بعترف" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وهى من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير وميكس وماستر أحمد جودة، وتعد ثانى أغانى ألبومه الجديد

وطرح قبلها مصطفى كامل، سابع أغانى ألبومه الجديد "وجع قلبى"، والتى تحمل اسم "اسكت" من كلماته وألحانه وتوزيع تامر صقر، وقبلها طرح أغنية "حلوة حياتى" من كلماته وألحانه وتوزيع باسم منير.

يذكر أن ألبوم "وجع قلبى" يضم 8 أغنيات متنوعة كلها من كلماته ما عدا أغنية وأحدة كتبها الشاعر هشام عبد الحليم، والألحان مصطفى كامل وحسن سراج وتيتو، والتوزيع باسم منير ومحسن السيد وتامر صقر وأحمد باريتون وحسن سراج وأغنية شعبية من توزيع إسلام ساسو.