شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ثروت بعد إجرائه عملية جراحية: اجتزت الأزمة بفضل دعواتكم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب المطرب محمد ثروت، عن سعادته بعد تعافيه من الأزمة الصحية الذى ألمت به مؤخرًا، واستدعت تدخلاً جراحيًا في أحد المستشفيات من عملية عاجلة أجراها في القلب، وكتب ثروت عبر حسابه على موقع فيس بوك: "بفضل الله ودعواتكم اجتزت بحمد الله أزمة القلب التى استدعت جراحة عاجلة".

واستكمل: "أسجد لله شاكرًا نعمة الصحة والسلامة وعبور المحنة التى لولاها رغم قسوتها ما كنت عرفت ورأيت وشاهدت وعشت كل هذا الحب، وإذا كنت بعد الله أشكر فريق الأطباء الكبار الذين أسلمتهم قلبى راضيًا ومطمئنًا، فلابد أن أشكر الناس أيضًا الذين بحبهم ومشاعرهم منحونى القوة وبهم ومعهم عرفت قيمة ومعنى أن يعيش الإنسان محاطًا بكل هذا الحب والمشاعر الصادقة".

وختم كلامه بقوله: "سعيد من كل قلبي وبشكر جميع محبيني وجمهوري ودام عليكم الصحة والعافية".



المطرب محمد ثروت

وكان المطرب ونقيب الموسيقيين هانى شاكر تمنى الشفاء العاجل لصديقه المطرب محمد ثروت بعد إجرائه عملية جراحية، حيث نشر صورة لثروت من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق عليها بـ "أخى الحبيب وصديقى العزيز الفنان الكبير محمد ثروت ألف حمد الله على سلامتك ومبروك نجاح العملية وتمنياتى لك بسرعه وتمام الشفاء العاجل ان شاء الله ".

وعلى جانب آخر قال الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربى، إن النقابة تتعرض لحرب شرسة، بعد الإنجازات التى قمنا بها، وأضاف هانى شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية انجى أنور: "انجازاتى فى نقابة الموسيقيين لم تحدث من قبل وتصل للمعجزات".

كما أعرب شاكر عن انزعاجه من قيام البعض من الاصطياد فى الماء العكر؛ بسبب اصطياد التصريحات من سياقها.