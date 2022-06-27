شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق عرض "يوم سعيد" لـ سامح حسين على مسرح الشباب والرياضة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ منذ قليل، العرض المسرحي "يوم سعيد" من بطولة الفنان سامح حسين، ومن إنتاج الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية برئاسة الدكتورة نجوي صلاح وذلك علي مسرح وزارة الشباب والرياضة بميت عقبة، بحضور وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، ورئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار، ولفيف من الفنانين والإعلامين .

ويناقش عرض "يوم سعيد" العديد من المشاكل الإجتماعية بشكل كوميدي، ومن بطولة الفنان سامح حسين، بالاشتراك مع الفنان عزت زين، وعدد من الشباب الفائزين بجوائز التمثيل في مهرجانات المسرح بوزارة الشباب، تأليف عوض إبراهيم، ديكور أحمد شربي، موسيقي زياد هجرس، مخرج منفذ حازم الكغراوي، إخراج عادل حسان .

يذكر أن أخر عروض الفنان سامح حسين عرض "حلم جميل" حلم جميل" عن رائعة "تشارلى شابلن" وهو عرض غنائى موسيقى استعراضى، يدور حول شاب صعلوك يجول فى الشوارع، ويرى أحد الأثرياء وهو ينتحر ويحاول إنقاذه فيتعرف عليه ويأخذه إلى منزله للعيش معه، وتُظهر التباين بين الطبقات وسلوكهم وأفكارهم، ويصبح هناك علاقة تكاملية بين الشاب الصعلوك والرجل الثرى.

"حلم جميل" من بطولة سامح حسين، سارة درزاوى، عزت زين، أحمد عبد الهادى، رشا فؤاد، جلال هجرسي، ومجموعة من شباب المسرح الكوميدى، من تأليف طارق رمضان، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، وإضاءة أبو بكرالشريف، ومن إخراج إسلام إمام.