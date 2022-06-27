شكرا لقرائتكم خبر عن ركين سعد: شخصيتى في "ريفو" تشبهنى وبكيت لما أمير عيد سمعنى "حكمة الأيام" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدثت الفنانة ركين سعد، عن شخصيتها بمسلسل "ريفو" وكواليس العمل وكيف جاءت مشاركتها، حيث قالت في تصريح خاص لـ ”الخليج 365”، "منصة Watch it أرسلت لى السكريبت وقرأت السيناريو ولقيته حلو جدًا وتعاطفت مع الشخصية جدًا وفكرة ريفو نفسها حلوة كلها وأجواء التسعينات والنوستاليجا، وكمان شخصية مريم حبيتها كتير ومكتوبة بشكل حقيقى على الورق".

وتابعت ركين سعيد: "تعاطفت جدًا مع شخصية مريم وكانت سبب أنه شجعنى على تقديمها، لأن فى تشابه كتير بينا هي مساعدة مخرج وفنانة وأنا ممثلة وهى عندها طموح وانفعالية وبتلبس حاجات واسعة وأنا نفس الحكاية، هي عدت بفقدان الوالد وأنا عديت بنفس التجربة، وهى والدتها عايشة في كندا وانا كان في فترة في حياتى والدتى عايشة بكندا برده، فكان لازم أعمل الدور ده".

وأضافت ركين سعد: "انبسطت جدًا أن أمير عيد وتامر هاشم في المسلسل لأن أنا من فانز كايروكى، وكمان المزيكا والأغانى في المسلسل حبيتها جدا وبسمعها، وبالأخص أغنية "حكمة الأيام" لأن أمير قالى إنه كتب الأغنية دى لمريم وأول مرة سمعتها عيطت لأنى تأثرت بها من جمالها، وحبيت كل أغانى العمل، ووجود المزيكا عنصر مهم للعمل نفسه".

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.