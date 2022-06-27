هذه حكمة غادة عبدالرازق في الحياة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حرصت الفنانة غادة عبدالرازق على مشاركة متابعيها تفاصيل بعض تجاربها في الحياة، خصوصاً في التعامل مع الآخرين.

ونشرت غادة عبدالرازق، عبر حسابها في “إنستغرام”، صوراً التقطتها، وهي تستمع بشم الزهور في إحدى الحدائق، كاشفة عن حكمتها في الحياة.

وظهرت غادة بإطلالة صيفية ورشاقة ملحوظة، وارتدت سروالاً واسعاً باللون الزيتي، مع بلوزة من اللون الأصفر، ونسقت معهما إكسسواراً للشعر باللونين الأبيض والأحمر.

وكشفت غادة عن النصائح الثلاث لها، معلقة على الصور: “تعلم أن تحب بلا شروط، تكلم دون سوء نوايا، والأهم أن تهتم بالناس دون توقعات”.

يشار إلى أنه رغم عدم مشاركة غادة عبدالرازق في الموسم الرمضاني الماضي، لعام 2022، فإن اسمها يجري تداوله من حين لآخر، بعدما عادت بقوة عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بصور جريئة وإطلالات جذابة، بعضها مع زوجها مدير التصوير هيثم زنيتا.

يذكر أن آخر أعمال غادة عبدالرازق، هو مسلسل “لحم غزال الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2021، وشاركها في البطولة عدد كبير من النجوم، كان أبرزهم: شريف سلامة، عمرو عبدالجليل، مي سليم، وفاء عامر، محمد شاهين، أحمد صفوت أشرف عبدالغفور، رحاب الجمل، أحمد خليل، شريف دسوقي، وليد فواز، وخالد محمود، وتأليف إياد إبراهيم، وإخراج محمد أسامة.