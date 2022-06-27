نجل بن أفليك يصطدم بسيارة “لامبورغيني”.. بوجود جنيفر لوبيز

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: عادةً يضع الأطفال أبويهم في موقفٍ حرج، وأحياناً لا يدركون ما سينتجُ عن تصرفاتهم، ومدى خطورة بعض أفعالهم، فكل ما يفكرون فيه هو تجربة الأمر مهما كلّف الثمن، ويبدو أن نجل الممثل الأميركي، بن أفليك، أحد أولئك الأطفال المغامرين، إذ قاده حب التجربة للاصطدام بسيارة “لامبورغيني”.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن صموئيل نجل بن آفليك، البالغ من العمر 10 سنوات، قفز إلى مقعد السائق في سيارة “لامبورغيني”، كان محركها يعمل، وبعد جلوسه، قام بتحريك السيارة وحينها اصطدمت بسيارة أخرى كانت تمر بجانبه.

القصة بدأت عندما كان كل من بن أفليك، وخطيبته الممثلة الأميركية جنيفر لوبيز، يزوران وكالة تأجير سيارات فاخرة مع صموئيل، وبينما كانا ينظران إلى السيارات في المعرض، كان محرك سيارة “لامبورغيني” صفراء قيد التشغيل، الأمر الذي استهوى الطفل ذا العشرة أعوام، وجعله يدخل فيها، ويقوم بتحريكها للخلف، ما جعلها تصطدم بسيارة “بي إم دبليو” بيضاء بالحجم نفسه.

وبسبب المصدات الموجودة في كل سيارة منهما، لم تحدث أضرار كبيرة، كما لم يتأذَّ أحد من الموجودين، أي كل ما في الأمر مجرد انبعاجٍ طفيف لأجزاء من السيارة.

وبعد هذا الحادث البسيط، أعلن ممثل مؤسسة تأجير السيارات الفاخرة، التي تحمل اسم 777 Exotics، أنه لم يكن هناك داعٍ لإبلاغ الشرطة أو شركات التأمين، حيث إن السيارات كانت متوقفة بالقرب من بعضها، ولم يكن هناك الكثير من المشاكل، مشيراً إلى أن كل ما في الأمر انبعاج صغير يمكن إصلاحه بسهولة، ولن يواجه بن أفليك مشكلة أو صعوبة في تغطيته في حال طلبت الشركة ذلك.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن السيارة اللامبورغيني الفاخرة، التي تعرضت لذلك الحادث، كانت من طراز “أوروس”، ويتم تأجيرها مقابل 1475 دولارًا في اليوم.

وصموئيل هو أصغر أبناء أفليك من زوجته السابقة جنيفر غارنر، حيث يتشارك الزوجان السابقان أيضًا ابنتيهما فيوليت وسيرافينا.

على صعيد العمل، أفيد سابقًا بأن بن أفليك يعكف حاليًا على إخراج فيلم دون عنوان عن نايك ومايكل جوردان، وشارك في كتابته مع شريكه الإبداعي مات ديمون.