شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يشوق جمهوره لأحدث أغنياته "اللوك الجديد" بإطلالة مختلفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد الفنان عمرو دياب، لطرح أغنيته "اللوك الجديد" قريبًا عبر إحدى منصات الموسيقى، وشوق الهضبة جمهوره للأغنية الجديدة بعد طرح البوستر الرسمي لها وظهر خلاله بإطلالة جريئة للأغنية الذى يتعاون فيها مع أيمن بهجت قمر، والملحن محمد يحيي، ومن توزيع محمد حمدي وأمير محروس، ميكساچ وديچتال ماستر أمير محروس وتصوير الغلاف كريم نور.

كما طرح الهضبة عبر صفحته على Facebook البرومو التشويقي لأغنية "اللوك الجديد" التي من المنتظر طرحها رسميًا خلال الأيام القليلة المقبلة.



عمرو دياب فى صورة جديدة له

على جانب آخر، كشفت اللجنة المنظمة لموسم الجيمرز عن أسماء الفنانين العالميين المشاركين في أولى الحفلات الموسيقية للموسم وهم النجم عمرو دياب، والنجم الكولومبي J Balvin والسويديان الشهيران دي جي Sebastian Ingrosso ودي جي Salvatore Ganacci.

وسيكون عشاق ومحبو الموسيقى على موعد مع الأنغام العربية الساحرة والأجواء اللاتينية المميزة بالإضافة إلى أجواء موسيقى الإلكتروهاوس الحماسية يوم الخميس الموافق 14 يوليو في بوليفارد رياض سيتي، وسط عروض مشوقة بالألعاب النارية وبطائرات الدرون في الليلة الافتتاحية من موسم الجيمرز، لتنطلق بعدها سلسلة من الحفلات الموسيقية على مدار 8 أسابيع والتي ستشهد مشاركة عدد من المواهب المحلية والإقليمية والعالمية حيث سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق.

ويتصدر عمرو دياب قائمة فناني اليوم الأول حيث يستمتع الجمهور بأدائه لأشهر الكلمات والألحان التي تغنّى بها طوال مسيرته الفنية العريقة، وسيقوم J Balvin الذي يُعد أحد أشهر موزعي ومنتجي الموسيقى اللاتينية في العالم، بتقديم مجموعة من أفضل أغانيه ومنها: Mi Gente و Ginza و I Like It.

وعلى الجانب الآخر، سيؤدي Ingrosso المعروف بكونه أحد أعضاء الفرقة العالمية الشهيرة Swedish House Mafia، ومواطنه Ganacci صاحب الأصول البوسنية، مجموعة من الوصلات الموسيقية المعروفة لدى الملايين من الجماهير حول العالم حين يجددان عودتهما للمملكة بعد أن شاركا العام الماضي في حفل Soundstorm. كما سينضم للقائمة الموهبة السعودية DJ Elfuego كعرض افتتاحي.