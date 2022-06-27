شكرا لقرائتكم خبر عن ريم مصطفى بإطلالة صيفية مبهجة فى أحدث جلسة تصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الفنانة ريم مصطفى عن أحدث جلسة تصوير خضعت لها خلال الفترة الماضية من أجل الظهور على غلاف إحدى المجلات التي تصدر بالإنجليزية، وظهرت فيها بإطلالة صيفية مبهجة وألوان، وسط الطبيعة، تتناسب مع فصل الصيف، ونشرت ريم الصور على حسابها بموقع "إنستجرام" ولاقت إعجاب متابعيها.

ويعرض لريم مصطفى حالياً مسلسل "الثمانية" على إحدى المنصات الرقمية، وتقدم ريم فيه دور البطولة النسائية أمام أسر ياسين وخالد الصاوى والعمل تأليف تركى أل الشيخ وإخراج أحمد مدحت ويشارك فى بطولته محمد علاء جاميكا، محمود البزاوي، حنان سليمان، لارا إسكندر، جهاد سعد، فراس سعيد، منذر رياحنة، فاطمة ناصر، وظهور خاص للنجمة غادة عادل، ومشاركة عدد آخر من النجوم كضيوف الشرف، والعمل من إخراج أحمد مدحت.

واستأنفت ريم مصطفى قبل أيام، تصوير مسلسلها الجديد "دوبامين" المكون من 15 حلقة، والذى صورت منه المشاهد الأولى قبل شهر رمضان الماضى، وهو تأليف محمد جلال وإخراج رؤوف عبد العزيز ويشارك في بطولته إلى جانب ريم مصطفى كلاً من محمد كيلانى، باسل الزارو، مروان يونس، تيام مصطفى قمر، اسراء رخا، بسنت شوقى، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

يذكر أن ريم مصطفى في رمضان الماضى، مسلسل "suits بالعربى" الذى شاركت فى بطولته إلى جانب آسر ياسين، أحمد داود، صبا مبارك، تارا عماد، محمد شاهين، مصطفى درويش، وضيوف الشرف أسماء جلال، هدى المفتى، خالد كمال، ناردين فرج، سلمى أبو ضيف، ملك بدوي، وسيناريو وحوار محمد حفظي وياسر عبد المجيد وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجناينى.



ريم مصطفى



ريم مصطفى باطلالة مبهجة فى جلسة تصوير وسط الخضرة