شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو مصير كارنيه حسن شاكوش بعد مشادات الأرتيست ونقابة الموسيقيين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدل واسع أحدثه كبير عازفى الإيقاع سعيد الأرتيست خلال المؤتمر الصحفى، الذى أقامته نقابة المهن الموسيقية منذ ساعات قليلة من أجل اعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش لشعبة "الإيقاع" فى مصر، بعد أن أهانهم في إحدى حفلاته العام الماضى في الساحل الشمالى، وانتفضت شعبة الإيقاع وقتها، وقررت مجلس نقابة الموسيقيين برئاسة الفنان هانى شاكر، شطب حسن شاكوش من قوائم النقابة وعدم إعطائه تصاريح للغناء في مصر.

خرجت نقابة المهن الموسيقية اليوميين الماضيين ببيان إعلامى، يفيد بحصول حسن شاكوش، على "كارنية الموسيقيين"، وأكدت النقابة في بيانها أنها قررت أن تتنازل عن قرار وقف شاكوش حتى يعود للغناء بعد أن قدم العديد من الاعتذارات، والتزم بقرارات النقابة وظل حبيسًا تلك القرار.

وتبادلت الإتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، أثناء المؤتمر الصحفى، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.

غضب شديد انتاب سعيد الأرتيست وشعبة الإيقاع أثناء المؤتمر الصحفى الذى أقامته النقابة من أجل اعتذار شاكوش لشعبة الإيقاع، ووجه بعض الأسئلة لنقيب الموسيقيين هانى شاكر قائلاً: مين أدى حسن شاكوش الكارنيه قبل ما يعتذر لشعبة الإيقاع اللى أهانها؟، وغيرها من الأسئلة التي عجلت بإلغاء المؤتمر الصحفى.

بعد تلك المشادات والصيحات والانسحابات، يكمن سؤا مهم عالق في كل من يهتم بتلك القضية، ما هو مصير "كارنيه" حسن شاكوش الذى حصل عليه الآن؟، هل نقابة الموسيقيين ستتراجع عن قرار السماح لحسن شاكوش بالعودة للغناء؟.. وهل سيرضخ سعيد الأرتيست لقرارات نقابة المهن التمثيلية؟.. هل سنشاهد شد وجذب بين أعضاء النقابة؟.. وهل ستجرى الأمور كما خطط لها البعض؟.. الأيام المقبلة سشتهد الإجابة عن تلك الأسئلة.