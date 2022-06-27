شكرا لقرائتكم خبر عن محرم فؤاد ابن الصوفى الذى تحول من مقرئ إلى مطرب وفتح له العطار باب النجومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمر اليوم الاثنين 20 عامًا على رحيل الفنان الكبير محرم فؤاد الذى رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم الموافق 27 يونيو من عام 2002، بعد رحلة مع الفن والحياة كان فيها أحد كبار نجوم الطرب الذين استطاعوا أن يحجزوا لهم مكانًا مميزًا بين نجوم الزمن الجميل فى عصر عمالقة المويقى والغناء وأن يكون له لون مميز وأعمال بقيت بعد رحيله بين كل الأجيال.

محرم فؤاد الذى قدم عددًا كبيرًا من أروع الأغانى الخالدة التى ترددها أجيال لم تعاصره، ومنها " رمش عينه، تعب القلوب، ياواحشني رد عليه، اوعي تكون بتحب ياقلبي، والنبي لنكيد العزال، ندم، غدارين، كله ماشي، ياغزال اسكندراني، سلامات ياحبايب، انا عايز صبيه، وانت عني بعيد، الحلوه داير شباكها، معرفتش تحبني، زي ماكون عطشان، مسا التماسي، سلامات، ياحبيبي قوللي، داري جمالك، زي نور الشمس، معرفتش تحبني، قوللي بحبك قوللي، قالوا الحب عذاب، شفت بعيني" وغيرها، والذى اكتشفه المخر هنرى بركات وقدمه فى فيلم حسن ونعيمة لأول مرة كوجه جديد ع السندريلا سعاد حسنى واستمر فى رحلة الفن والإبداع حتى رحيله وتعاون مع كبار الملحنين والشعراء.

ولد محرم فؤاد فى بولاق فى 24 يونيو من عام 1934 لأب ترك حب الفن إلى التصوف والعبادة وأم أنجبت عشرة أبناء كان هو أصغرهم ثم ماتت وتركتهم ، كما مات والده وهو يتمنى أن يصبح ابنه محرم ذو الصوت الجميل مقرئاً وأن يدرس فى الأزهر ، لكن محرم كان يهفو إلى الفن والغناء حتى أنه فكر فى أن يترك المدرسة ليتفرغ للغناء فى الحفلات.

وفى حوار نادر تحدث محرم فؤاد عن طفولته وبداية مشواره الفنى موضحاً أنه بالفعل هرب من البيت بعد وفاة والده وترك المدرسة واتجه إلى الإسكندرية حتى يكون بعيداً عن أعين إخوته الكبار الذين عارضوا رغبته، وكان ذلك عام 1954 ، وعمل فى عدد من الملاهى هناك لمدة 5 أشهر ، وبعدها استسلم إخوته للأمر الواقع وهدأوا عندما علموا أنه سيدرس فى معهد الموسيقى، ولكنه بعد أن بدأ الدراسة لم يستطع التوفيق بين عمله فى الملاهى والدراسة فى المعهد ، فتركه وعمل فى ملهى بالقاهرة والتقى فيه بالفنان أحمد عبدالحليم الذى أخرج العديد من الاسكتشات لكبار النجوم ومنهم فريد الاطرش ومحمد عبدالمطلب، ودربه على التمثيل مع الغناء لتقديم هذه الاسكتشات.

وأشار محرم فؤاد إلى أنه تقدم لكى يتم اعتماده بالإذاعة ولكن رغم أن الإذاعى الكبير محمد حسن الشجاعى شجعه وأكد له أن خامة صوته جيدة لكنه نصحه بأن يتدرب ويعود مرة أخرى وهو ما أحزنه.

وظل محرم فؤاد يعمل حتى اشتهر بين أبناء الوسط الفنى، إلى أن تم ترشيحه لفيلم حسن ونعيمة حيث كان المنتج حسن رمزى يبحث عن وجه جديد ، وكان الفنان ماهر العطار اعتذر عن الدور ليطرق الحظ باب محرم الذى وقع معه حسن رمزى عقود 3 أفلام ليبدأ مشوار نجوميته، الذى بلغ خلاله رصيده السينمائى 13 فيلماً ، بينما كان رصيده الغنائى مئات الأغنيات التى وصلت إلى 900 أغنية تعاون فيها مع كبار الملحنين ومنهم بليغ حمدى وفريد الأطرش، كما لحن محرم ففؤاد عدداً من الأغانى لنفسه.