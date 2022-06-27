أحمد عز يكشف سبب ابتعاده عن السوشيال ميديا

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 05:41 مساءً - كشف الفنان ” أحمد عز ” في لقائه مع الإعلامية ” ريا أبي راشد ” ببرنامجها (scoop with raya) عن سبب ابتعاده عن السوشيال ميديا وعدم تفاعله عليها أو وجود حسابات له على مواقع التواصل الاجتماعي .

فبسؤاله عن سبب متابعته للسوشيال ميديا أجاب أحمد عز : ” بحسها مبتديش الإشارة الصحيحة خاصة في الزمن اللي احنا فيه دلوقتي .. بقت الناس بتتباهيإن عندي فولورز ” .

وتابع : ” التباهي والنجاح بيجي من العمل، اشتغل وخلي الناس تتكلم عليك .. علشان كده أنا معنديش سوشيال ميديا ومعتقدش إن أنا هيبقى عندي سوشيال ميديا في يوم من الأيام لإن انا من الشخصيات اللي عايز اشتغل وأروح ” .

واستشهد الفنان أحمد عز بفنانين يعتبرهم قدوة له فقال : ” اسيب تاريخ زي ما تعلمت من نجومنا اللي فاتوا .. آل باتشينو مكنش عنده، أحمد زكي الله يرحمه معندوش .. هو النجاح إنك تعمل أفلام تعيش وتتفرج عليها بعد 20 و30 سنة .. هو ده النجاح ” .