كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 05:41 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد زاهر ” بعيد ميلاد إبنته الممثلة الشابة ” ملك أحمد زاهر ” ال 20 الذي يوافق اليوم 27 يونيو في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .
وتضمن المنشور مجموعة من الصور لملك أحمد زاهر من مراحل عمرية مختلفة بداية من مرحلة الطفولة إلى الوقت الحالي ومرحلة الشباب .
وكتب أحمد زاهر في تعليقه على الصور مهنئا إبنته بعيد ميلادها : ” مش مصدق والله إن الايام جريت بسرعه كده .. بقي البنوتة الصغيرة دي بقي عندها ٢٠ سنة الله اكبر ” .
وتابع الفنان المصري : ” كل سنة وانتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجة ليا .. ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي يا ملوكة يا قمر .. بحبك اوي ” .
كانت هذه تفاصيل خبر من الطفولة إلى الشباب .. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بصور من مراحل عمرية مختلفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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