من الطفولة إلى الشباب .. ملك أحمد زاهر تخطف الأنظار بصور من مراحل عمرية مختلفة

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 05:41 مساءً - احتفل الفنان ” أحمد زاهر ” بعيد ميلاد إبنته الممثلة الشابة ” ملك أحمد زاهر ” ال 20 الذي يوافق اليوم 27 يونيو في منشور له عبر حسابه على إنستجرام .

وتضمن المنشور مجموعة من الصور لملك أحمد زاهر من مراحل عمرية مختلفة بداية من مرحلة الطفولة إلى الوقت الحالي ومرحلة الشباب .

وكتب أحمد زاهر في تعليقه على الصور مهنئا إبنته بعيد ميلادها : ” مش مصدق والله إن الايام جريت بسرعه كده .. بقي البنوتة الصغيرة دي بقي عندها ٢٠ سنة الله اكبر ” .

وتابع الفنان المصري : ” كل سنة وانتي حبيبتي وبنتي وصاحبتي وكل حاجة ليا .. ربنا يخليكي ليا يا روح قلبي يا ملوكة يا قمر .. بحبك اوي ” .