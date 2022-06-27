أغنية جديدة لـ لطيفة رأفت احتفالًا بتكريمها في أغادير

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لم تترك الفنانة المغربية لطيفة رأفت مرور لحظة الاحتفاء بها في الدورة السابعة من مهرجان القفطان الذي احتضنته مدينة أغادير أول أمس السبت، دون أن تهدي جمهورها مفاجأة فنية أعادتها إلى سابق نشاطها الغنائي، حيث طرحت أغنية جديدة بعنوان “من إمتى” على قناتها بموقع “يوتيوب”.

أغنية “من إمتى” هي باللهجة المغربية، من كلمات سمير موجاري وألحان رشيد محمد علي وتوزيع- مكس-ماستر رشيد محمد علي.

وقبل أيام كانت الفنانة قد نشرت تدوينة عن الاحتفاء بها في مهرجان القفطان بأغادير، حيث استلمت درع التكريم في الحفل الذي سبق أن حضرت دوراته الماضية.

والجدير بالذكر أن الفنانة المغربية لطيفة رأفت تحظى بمحبة جمهورها الواسع داخل المغرب وخارجه، وراكمت سنوات من العطاء في ميدان الغناء وتبقى أغانيها مميزة وحاضرة في ذاكرة الجمهور ومنها نذكر على سبيل المثال أغنية “خويي خويي” التي مكنتها من الفوز سنة 1985 بجائزة أفضل مغنية مغربية، وتوالت نجاحاتها منذ ذلك الحين، حيث أطلقت أغاني عديدة منها “مغيارة” و”أنا في عارك يا يما” و”دنيا” و”ياهلي ياعشراني” و”الحمد لله”.