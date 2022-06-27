شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد جمال يطرح أحدث أغانيه "خطير خطير" بتوقيع عزيز الشافعى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرح المطرب أحمد جمال أحدث أغانيه بعنوان "خطير خطير" وهى أغنية عاطفية، تناسب جو الصيف يصف فيها حبيبته بأن جمالها خارج المنافسة، ومعدى الحدود، وظهر فيها جمال بــ"نيولوك" يرتدي بدلة خضراء واسعة مع حذاء رياضي أبيض ونظارة شمسية، وصفف شعره بشكل مختلف تماما عن الشكل الذي اعتاد الجمهور رؤيته به.

أغنية "خطير خطير"، كلمات وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع جلال حمداوى، وتقول كلماتها:

خطير.. خطير

خارج المنافسة.. منزلش منه لسه

فارق فرق جامد.. بركان ف القلب خامد

نار القلب والعه.. مشتاق وعندي لوعه

خطير خطير.. ومعقد ناس كتير.. ال ينفسن ينفسن وال يغير يغير

كمان كمان.. اديها جمدان.. بتقارنوا مين بمين.. ماخلاص الفرق بان

لما يهدي سنه.. قلبي يسن الأسنه

مش قادر عالمناهدة

ده انا ادمنت المشاهدة

حد يوصيه عليا.. ده طالع من عينيه

ده معدي الحدود عيونه سود رموشه كحلا

كل شويه يعلي يخلي الدنيا ف عيني أحلى

وقدم مؤخرا المطرب أحمد جمال عددا من أغانيه فى الحفل الذى أحياه فى ثانى أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، ومن تلك الأغانى "ليلة ومن غير مجاملة" و"أنا هنا" و"نشيد العاشقين" و"إحنا مش بتوع حداد" و"وجع كام يوم" و"اضحكي" و"انتي عجباني"، كما قدم عددا من أغاني الزمن الجميل منها "بتونس بيك" للراحلة وردة و"على حسب وداد قلبي" للعندليب عبدالحليم حافظ، وأغنية "هوا ياهوا" للمطربة عفاف راضى.