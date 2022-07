شكرا لقرائتكم خبر عن جونى ديب قلق من دخول ابنته مجال التمثيل.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تتبع الابنة الكبرى لنجم هوليوود جونى ديب، ليلى روز ديب، خطى والدها، ومع ذلك، يُقال إن الممثل يشعر بالقلق حيال ذلك، فبطل The Pirates of the Caribbean لديه طفلين ليلى روز، 23 عامًا، وجاك ديب، 20 عامًا، من حبيبته السابقة فانيسا باراديس.



جونى ديب وابنته

وفقًا لتقرير صادر عن Cheat Sheet، صنع ديب اسمًا لنفسه فى حياته المهنية فى التمثيل، ومع ذلك، فهو قلق بشأن ليلى روز التى تتبع خطاه لأنه لا يريدها أن تكون ممثلة، فى حين ان ليلى، 23 عاما، تبنى حاليًا حياتها المهنية كعارضة أزياء وممثلة.

ونقل التقرير عن ديب قوله "بصراحة، أنا قلق للغاية.. ولم أكن أتوقع حدوث كل هذا مع ليلى روز ، لا سيما فى هذا العمر".

وفشل محامو جونى ديب وآمبر هيرد فى التوصل إلى اتفاق فى اللحظة الأخيرة ربما يكون ذلك قد أدى إلى تخفيض الأضرار التى تدين بها الممثلة لزوجها السابق، فبعد محاكمة تشهير استمرت 6 أسابيع وانتهت فى وقت سابق من هذا الشهر، وحسب موقع الديلى ميل أصدر القاضى فى المحاكمة أمرًا كتابيًا لهيئة المحلفين أمس الجمعة بدفع 10.35 مليون دولار لديب لإلحاق الضرر بسمعته من امبر هيرد التى وصفت نفسها بأنها ضحية عنف منزلى فى مقال رأى.

قالت هيرد إنها ترغب فى الاستئناف لكن القاضى قال إنها ستضطر إلى دفع ضمان بالمبلغ الكامل قبل أن يتم النظر فيه، وبعد محاكمة استمرت 6 أسابيع فى فيرفاكس، فيرجينيا، منحت هيئة المحلفين ديب 10 ملايين دولار كتعويضات و 5 ملايين دولار كتعويضات عقابية، تم تخفيض التعويضات التأديبية إلى 350 ألف دولار وفقًا لقانون ولاية فرجينيا، وبذلك يصل المجموع الكلى إلى 10.35 مليون دولار بينما يدين ديب لأمبر بمليونى دولار.

وعلى جانب اخر خرج أحد المحلفين الذين شاركوا فى قضية الممثل العالمى جونى ديب أما طليقته الممثل آمبر هيرد، والذى أكد أن كل تصرفات هيرد العاطفية فى المحكمة لم تقابل تأييدا كبيرا من قبل هيئة المحلفين، وفقًا للتقرير الذى نشر على موقع cinemablend.

وأكد المحلف الذى رفض أن يكشف عن اسمه إلى الموقع قائلاً: "إن بكاء آمبر هيرد، وتعبيرات وجهها والتحديق فى هيئة المحلفين، كان يشعرنا جميعًا بـ عدم الارتياح، حيث كانت تجيب على سؤال واحد وتبكى، وبعد ذلك بثانيتين تتحول إلى جليد بارد، ما جعلنا كهيئة محلفين نستخدم تعبير "دموع التماسيح".

وأنهى المحلف حديثه قائلاً: "شعر الكثير من هيئة المحلفين أن ما كان يقوله جونى ديب، أكثر تصديقًا، وبالتالى بدا أكثر واقعية من حيث كيفية رده على الأسئلة، كما كانت حالته العاطفية مستقرة للغاية طوال".

وفى سياق متصل دعا نجم هوليوود جونى ديب، محاميته التى لفتت الأنظار وأثارت الجدل، كاميل فاسكيز، لزيارة أوروبا معه هذا الصيف، وهذا ما كشفت عنه "كاميل" فى مقابلة مع ‪Univision مؤخرًا.

وقالت المحامية البالغة من العمر 37 عامًا: "آمل أن أكون فى أوروبا هذا الصيف حيث يتواجد، وقد طلب منى الذهاب إلى هناك إذا أردت ذلك"، يأتى هذا بينما كانت هناك شائعات أن فاسكيز وديب، يتواعدان، ومع ذلك، نفت المحامية هذه التكهنات علنًا.

وتمت ترقية فاسكيز، التى فازت بقلوب معجبى ديب، لتصبح شريكًا فى مكتبها القانونى، بعد أن سرقت الأضواء لمساعدة ممثل قراصنة الكاريبى فى فوزه فى قضية التشهير ضد زوجته السابقة أمبر هيرد.