شكرا لقرائتكم خبر عن أمير عيد: ماعنديش خطة أمثل تانى وقصة "ريفو" مختلفة عن حياة كايروكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث الفنان أمير عيد عن ردود الأفعال التي تلقاها بعد نجاح مسلسل "ريفو"، حيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365": "ردود فعل الناس كانت حلوة جدًا ومثلاً لما أكون في مكان في ناس تنادينى باسم شادى ويكلمونى على أساس الشخصية، وحتى في حفلتى في جدة كنت بتفاجئ من الجمهور السعودى لما بينادوا بشخصية شادى كنت مستغرب أنهم شافوه بسرعة كده".

وتابع أمير عيد: "كمان رد فعل أخويا الكبير كان مضايق أوى من اللحظات اللى مش حلوة ليا في أحداث المسلسل، وكمان كنت بنبسط لما ألاقى ناس راسمة شخصية شادى بشكل حلو جدًا".

وعن خطته في التمثيل الفترة المقبلة قال أمير عيد: "ماعنديش خطة انى أمثل تانى لأن خطتى في الحياة انى بصحى من النوم بحب أعمل أغانى، ولا أشعر بأن لدى هوس أنى أروح أمثل دلوقتى، ولكن لو في مشروع هيتعمل بالشكل الصح وهانبسط فيه هاحب أعمله جدًا، ولو حصل جزء ثان من ريفو أو بالأصح شغل تانى مع الكاتب محمد ناير وباقى الفريق أحب اشتغل معهم طبعا".

وعن مشاركة حسام حسنى ضمن أحداث المسلسل قال أمير عيد: "الاستعانة بنجوم التسعينات مثل حسام حسن بيمثل حقبة زمنية معينة وأعتقد دوره في مكان صح جدا ودى رؤية للمخرج برده وانا استمتعت انى اشتغلت معاه جدا، مشيراآ إلى أن قصة ريفو مختلفة عن قصة حياة كايروكى.

مسلسل "ريفو" مكون من 10 حلقات، وبطولة أمير عيد، تامر هاشم، حسن أبو الروس، ركين سعد، سارة عبد الرحمن، ملك حجازي، صدقي صخر، مينا النجار، محسن محيي الدين، عمرو جمال، محمد المولى، هشام الشاذلي، حسام حسني، وتأليف محمد ناير، إخراج يحيى اسماعيل، وتدور القصة حول الفتاة "مريم حسن فخر الدين" التي تسعى لاكتشاف حقيقة علاقة والدها المؤلف الكبير بفرقة ريڤو الموسيقية التي ذاع صيتها في التسعينيات وتكتشف أن هناك سرا أخفاه طوال السنوات الماضية، وتتناول الأحداث قصة فرقة غنائية في التسعينيات باسم ريفو والمتغيرات الاجتماعية والسياسية حول تلك الفرقة في هذا التوقيت والعمل اجتماعي تشويقي موسيقي.