شكرا لقرائتكم خبر عن الوقت مش مناسب.. سر عدم تزوج ليوناردو دى كابريو حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واعد النجم العالمى ليوناردو دى كابريو طوال حياته المهنية، التى امتدت لأكثر من 30 العديد من الممثلات وعارضات الأزياء، أمثال جيزيل بوندشين وبليك ليفلى ونعومى كامبل وكريستين زانج وإيفا هيرزيجوفا.

وعلى الرغم من أنه كان فى عدة علاقات، أطولها مع جيزيل بوندشين وصديقته الحالية كاميلا مورونى يميل دى كابريو إلى الابتعاد عن الزواج ولا يبدو أن لديه أى خطة للإقدام على هذه الخطوة فى الفترة المقبلة.

وقال ليوناردو فى أكثر من ظهور تلفزيونى أنه سيتزوج فى الوقت المناسب، وأنه ليس معارضًا للفكرة بل ينتظر أن يحين موعدها كما كشف ليوناردو، فى مقابلة مع مجلة "باريد"، أنه من الصعب التنبؤ بالزواج ، ولا يمكن التخطيط له"، مضيفًا: "سيأتى ذلك عندما يحين الوقت"

وعلى جانب آخر أقدم الممثل ليوناردو دى كابريو الحائز على جائزة الأوسكار، والذى لعب دور البطولة مؤخرًا فى فيلم ‪Don't Look Up ، على بيع أحد ممتلكاته فى كاليفورنيا مؤخراً، وذلك بعدما اشترى مؤخراً أكثر من منزل جعلوا المحفظة العقارية له على حد وصف تقرير ‪inquisitr من ضمن الأضخم لمشاهير هوليود.

وذكر التقرير أن دى كابريو قرر بيع منزل ‪Los Feliz منذ ما يقرب من قرن من الزمان، والذى تم انشاءه فى عام 1926، ويقع على قطعة أرض كثيفة الأشجار تبلغ مساحتها ربع فدان، يضم القصر أيضًا 6 غرف نوم و 8 حمامات وممرًا مخفيًا ومسبحًا وسبا ومنطقة لتناول الطعام فى الهواء الطلق.

ولم يذكر التقرير قيمة المبلغ الذى حصل عليه ليوناردو نظير بيع القصر الفخم الذى كان يمتلكه منذ فترة التسعينيات.

ويأتى ذلك بعدما قام النجم العالمى ليوناردو دى كابريو، ببيع منزل آخر بداية الشهر، كان يمتلكه فى لوس أنجلوس بمقابل 4.9 مليون دولار أمريكي، للمغنى الشهير ميجل‪.

المنزل لم يعش فيه ليوناردو دى كابريو من قبل، ولكنه كان لوالد ليو جورج دى كابريو هو الذى أقام فيه ولكن ليو أشترى له منزلا آخر وحصل عليه قبل أن يبيعه بما يقارب الـ5 ملايين دولار‪.

المنزل مساحته 4644 قدمًا مربعًا ويضم 5 غرف نوم و 7 حمامات ، ويشمل بعض وسائل الراحة فى المنزل مثل حوض سباحة ومنتجع صحى وغرفة نوم للضيوف بمدخل خاص ومساحة لصالة الألعاب الرياضية المنزلية‪.