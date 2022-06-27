شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد رمضان: الموسيقيون وقعوا على عودة شاكوش حتى حلمى عبد الباقى اللى قال معرفش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أحمد رمضان عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن جميع أعضاء مجلس إدارة النقابة بقيادة النقيب هانى شاكر، وقعوا على عودة مطرب المهرجانات حسن شاكوش للحياة الفنية من جديد، بما فيهم الفنان حلمى عبد الباقى، والذى أنكر وقال ما أعرفش حاجة عن عودة شاكوش.

وبعد إعتراض كبير عازفى الإيقاع سعيد الأرتيست على منح النقابة الكارنيه لمطرب المهرجانات حسن شاكوش، قال محامى شاكوش موجهًا حديه للأرتيست: "مش من حقك تقول من أعطى له الكارانيه، ودة من حق النقابة والنقيب".

ودبت مشادات بين سعيد الأرتيست كبير عازفى الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية، بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وقالت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن هانى شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الإتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (1)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (2)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (3)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (4)



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر (5)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (1)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (2)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (4)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (5)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (6)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (7)



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش (8)



خناقة نقابة المهن الموسيقية (1)



خناقة نقابة المهن الموسيقية (2)