شكرا لقرائتكم خبر عن مشادات بمؤتمر الموسيقيين وانسحاب هانى شاكر وشاكوش بسبب سعيد الأرتيست.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دبت مشادات بين سعيد الأرتيست كبير عازفى الإيقاع وبين مجلس نقابة المهن الموسيقية على الهواء خلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى أعدته نقابة المهن الموسيقية، بسبب اعتراض الأرتيست على منح النقابة كارنيه لحسن شاكوش، حيث رد مجلس إدارة الموسيقيين على الأرتيست قائلين له: "من حقه يحصل عليه بعد الاعتذار، وقال النجم هانى شاكر: "سألونى وأنا مسافر خارج مصر، ووافقت أنا وكل أعضاء النقابة".

وقالت المطربة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، إن هانى شاكر لم يكن موافقًا على عودة شاكوش، ليصر الأرتيست على موقفه بالاعتراض على منح حسن شاكوش لكارنيه الموسيقيين.

وتبادلت الإتهامات بين الأرتيست ومجلس نقابة المهن الموسيقية، ما أدى إلى تصاعد الصيحات والأصوات بينهم، لينسحب الفنان الكبير هانى شاكر من المؤتمر وهو ما جعل مطرب المهرجانات ينسحب هو الآخر.

وكان من الحضور أحمد رمضان عضو مجلس إدارة النقابة، وعدد آخر من القائمين على النقابة، ومحامى حسن شاكوش الذى جاء برفقه موكله.



الأرتيست يسأل النقيب هاني شاكر



الأرتيست يسأل هاني: إزاى شاكوش أخد الكارنيه



الأرتيست يسأل هاني شاكر



الأرتيست في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش



الأرتيست في مؤتمر اعتذار حسن شاكوش



فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار حسن شاكوش



فعاليات اعتذار حسن شاكوش



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لإعتذار مغنى المهرجانات حسن شاكوش



بدء فعاليات مؤتمر نقابة المهن الموسيقية لاعتذار حسن شاكوش



مغنى المهرجانات حسن شاكوش



خناقة نقابة المهن الموسيقية



خناقة نقابة المهن الموسيقية