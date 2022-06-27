سفر إلى الخارج .. تطورات الحالة الصحية للفنان ” محمد ثروت “

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 03:47 مساءً - كشف ” أحمد محمد ثروت ” نجل الفنان ” محمد ثروت ” عن تطورات الحالة الصحية لوالده بعد خضوعه صباح يوم السبت الماضي لعملية جراحية في القلب إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة .

فقال أحمد محمد ثروت في مداخلة هاتفية لبرنامج (من مصر) أن والده الفنان محمد ثروت رجل رياضي وما حدث له كان امرا مفاجئا وغير متوقع.

وتابع : ” صحي الصبح كان تعبان جدا، صدره كان تعبان .. دكتوره اللي في مصر واللي برة قرروا فورا إنه يدخل العملية كان فيه انسداد في الشريان الرئيسي بنسبة 99%، ذبحة صدرية يعني ” .

وأضاف : ” الحمد لله تمت العملية بنجاح وبدعوات الناس كلها كانت مستجابة .. وإن شاء الله في خلال أسابيع هنطله نستكمل العلاج خارج البلد ” .

وأكمل نجل محمد ثروت مطمئنا الجمهور على وضع والده : ” الحمد لله الحالة مستقرة وإن شاء الله يخرج من العناية .. وفي خلال يوم أو يومين يخرج من المستشفى ” .