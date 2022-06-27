كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 03:47 مساءً - أدلى الفنان اللبناني ” راغب علامة ” بتصريحات في مقابلة له مع برنامج (أغاني أغاني) حول حصوله على الجنسية الإماراتية واعتزازه بدولة الإمارات وقيادتها وموقفه من القيادات اللبنانية .
فقال راغب علامة : ” أنا بعتز اعتزاز غير عادي إن أنا اليوم أنتمي إلى الأمارات العربية المتحدة بشكل أو بآخر إنه رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد والحاكم اللي بيحكمني الحاكم المتطور العظيم الشيخ محمد بن راشد ” .
وتابع : ” هذه القيادة هي قيادتي وبتمثلني .. قيادات بلدي بلبنان لا تمثلني، أنا من يمثلني قيادات الإمارات العربية المتحدة .. أنا افتخر واعتز إني انتمي إلى دولة الإمارات ” .
وأثارت تصريحات الفنان راغب علامة حالة من الجدل بين المتابعين الذين انقسموا إلى فريقين، مؤيد ومعارض للانتقادات التي وجهها للسياسيين اللبنانيين .
كانت هذه تفاصيل خبر راغب علامة : ” رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.