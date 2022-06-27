راغب علامة : ” رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد “

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 03:47 مساءً - أدلى الفنان اللبناني ” راغب علامة ” بتصريحات في مقابلة له مع برنامج (أغاني أغاني) حول حصوله على الجنسية الإماراتية واعتزازه بدولة الإمارات وقيادتها وموقفه من القيادات اللبنانية .

فقال راغب علامة : ” أنا بعتز اعتزاز غير عادي إن أنا اليوم أنتمي إلى الأمارات العربية المتحدة بشكل أو بآخر إنه رئيس دولتي هو الشيخ محمد بن زايد والحاكم اللي بيحكمني الحاكم المتطور العظيم الشيخ محمد بن راشد ” .

وتابع : ” هذه القيادة هي قيادتي وبتمثلني .. قيادات بلدي بلبنان لا تمثلني، أنا من يمثلني قيادات الإمارات العربية المتحدة .. أنا افتخر واعتز إني انتمي إلى دولة الإمارات ” .

وأثارت تصريحات الفنان راغب علامة حالة من الجدل بين المتابعين الذين انقسموا إلى فريقين، مؤيد ومعارض للانتقادات التي وجهها للسياسيين اللبنانيين .