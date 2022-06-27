شكرا لقرائتكم خبر عن سعيد الأرتيست يسأل هانى شاكر: إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الاعتذار.. والأخير: كنت مسافر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت فعاليات المؤتمر الصحفى الخاص باعتذار مطرب المهرجانات حسن شاكوش، والذى تقيمه نقابة المهن الموسيقية داخل أحد فنادق طريق مصر إسكندرية الصحراوى، ويحضر المطرب الفنان الكبير هانى شاكر نقيب المهن الموسيقية، والفنانة نادية مصطفى عضو مجلس إدارة النقابة، وأحمد رمضان عضو مجلس إدارة النقابة، وعدد آخر من القائمين على النقابة، كما يتواجد عازف الإيقاع سعيد الأرتيست.

وسأل كبير عازفى الإيقاع سعيد الأرتيست نقيب المهن الموسيقية هانى شاكر، كيف يحصل حسن شاكوش على كارنيه النقابة قبل الإعتذار، ليرد النقيب عليه: كنت مسافر خارج مصر، ليعود الأرتيست ويقول للنقيب:" كان لا يجب أن يستلم كارنية النقابة قبل الاعتذار، خاصة أن النقيب سبق وصرح، بأنه طوال فترة تواجده في النقابة لن يحصل حسن شاكوش على الكارنيه.



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر



الأرتيست يسأل النقيب إزاى شاكوش أخد الكارنيه قبل الإعتذار والأخير يرد كنت مسافر