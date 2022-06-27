شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد زاهر يحتفل بعيد ميلاد ابنته ملك ويعلق: البنوتة الصغيرة بقى عندها 20 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - احتفل الفنان أحمد زاهر بعيد ميلاد ابنته ملك، حيث نشر صور لها منذ أن كانت صغيرة إلى أن أصبحت شابه، وعلق على الصور التى نشرها من خلال حساب إنستجرام الخاص به بـ "مش مصدق والله أن الأيام جريت بسرعه كده بقى البنوتة الصغيرة دى بقى عندها 20 سنة الله أكبر كل سنة وانتى حبيبتى و بنتى و صاحبتى و كل حاجه ليا ربنا يخليكى ليا يا روح قلبى يا ملوكه يا قمر بحبك اوى".



ملك زاهر طفلة



ملك وشقيقتها ليلى



ملك

وكان فيلم فارس الذى يخوض به أحمد زاهر أولى بطولاته المطلقة فى عالم السينما، قد حقق إيرادات ضعيفة للغاية حيث حصد إيرادات بلغت 4 آلاف جنيه ليلة الاثنين الماضى، والفيلم انطلق فى السينمات يوم الأربعاء الموافق 18مايو الماضى، لتصل إيراداته لـ 630 ألف جنيه منذ طرحه في دور العرض السينمائى.



ملك مع عاصى الحلانى وراغب علامة



ملك وأحمد زاهر



ملك ووالدها أحمد زاهر

فيلم "فارس" بطولة أحمد زاهر، حسين فهمى، إيمان العاصى، نهال عنبر، أحمد صفوت، ملك أحمد زاهر، وعابد عنانى، واللبنانية باميلا الكيك، رنا رئيس، وضيف الشرف صلاح عبد الله، وتدور أحداث الفيلم في اطار اجتماعي أكشن تشويقى، تأليف حسام موسى، وإنتاج أيمن يوسف، وإخراج رؤوف عبد العزيز.



احمد زاهر على انستجرام

تدور قصة الفيلم حول فارس (أحمد زاهر)، شاب بسيط من منطقة شعبية لديه خلفية رياضية، لكن تضطره الظروف لمواجهة بطش رجل الأعمال رشيد السويفى (حسين فهمى) الذى يعانى من مشاكل نفسية ويقهر زاهر خلال الأحداث ويمارس بطشه عليه، وذلك يدفع فارس للانتقام منه خلال الأحداث في اطار تشويقى مثير.