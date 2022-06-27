شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبرى منتج "ريفو": العمل نجح عشان بسيط والتعاون مع Watch it مبهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث محمد صبرى المنتج المنفذ لمسلسل "ريفو" عن بداية العمل على المشروع، حيث قال في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، البداية كانت من المؤلف محمد ناير، والمشروع كان عنده منذ 12 عاما، وكان كل شوية يعدل فيه ويوقفه لغاية لما روحنا لمنصة "watch it" واتحمسوا جدًا للمشروع، وقعدنا كلنا سوا، واقترحنا أن المخرج هيكون يحيى إسماعيل، لأن عندى اقتناع بيه لانه شاطر جدًا وبيركز في الديكور وزوايا الكاميرا وعنده خبرة كويسة جدًا.

وأضاف محمد صبرى: "ربنا كرمنا بنجاح زيادة، بس كل حاجة كانت مدروسة أنه يطلع مشروع بالنجاح ده، ومكنش في ابطال، وقلنا مفيش بطل للموضوع هو الورق هو البطل، واشتغلنا ان الورق ده هو الدستور بتاعنا، ومفيش حد أحسن من حد، والروح دى ظهرت في الشغل، وتحس ان كل الناس متعاونة مع بعضها، والسنة دى كان عندى 6 أو 7 مشاريع عملتهم لكن (ريفو) كان أكتر مشروع كنت مرتاح وانبسطت فيه".

وتابع محمد صبرى: "بالنسبة للممثلين واختياراتهم، أنا والمؤلف محمد ناير والمخرج يحيى إسماعيل بدأنا نوظف كل واحد في دوره، ونشوف مين أنسب يعنى مثلا الفنان صدقى صخر ان في دور أصغر من كده بس هو ممثل اشتغل على نفسه واتوظف في دور تانى، واحنا كمان دربنا الممثلي على المزيكا ودربنا المطربين على التمثيل عشان يطلع حقيقى، والمسلسل مفيهوش نجوم ولا في ضرب ولا في العوامل اللى بتحقق مشاهدات، ولكن (ريفو) نجح عشان بسيط وشبه بيوتنا كلنا".

وعن هل هناك علاقة بين قصة ريفو وفرقة كايروكى قال محمد صبرى: "مفيش أى علاقة لكايروكى بالمسلسل، احنا اخترنا أمير عيد عشان بطولة العمل ولما اخترنا تامر هاشم عشان بندور على حد يكون بيلعب درامز فوظفناه في دوره، لكن مفيش أى تشابه بين كايروكى وريفو، والدليل إن بطل ريفو مات ولكن بطل كايروكى عايش.

وعن التعاون مع منصة Watch it قال محمد صبرى: "كان تعاون مبهر جدا، عشان كانوا ناس متعاونة بطريقة عكس العادى واللى بنشوفه بره، وأى حاجة بنحتاجها متوفرة لنا كلها، وأى حاجة طلبتها اتوفرت في وقت قليل جدا، ومفيش حاجة وقفت التصوير ولا عطلتنا وكل حاجة طلبتها حصلت، وان شاء الله هايكون في تعاون مع قريب مع (watch it) لأنن بنحضر اكتر من حاجة هندخل فيها بعد العيد ان شاء الله".