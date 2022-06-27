شكرا لقرائتكم خبر عن "نظرة واحدة" أول أغنية تجمع محمود الليثى بشقيقه حمادة الليثى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حالة من النشاط الفني يعيشها نجم الأغنية الشعبية المطرب محمود الليثى خلال هذه الفترة حيث يقدم خلال الفترة المقبلة العديد من الأغنيات المحببة لدى جمهوره والتى يحرص محبيه على الاستماع إليها وترديد كلماتها خاصة بالأفراح، وكذلك الحفلات الغنائية التي يحييها في موسم الصيف بالساحل الشمالى وأماكن السهر المختلفة.

ولكن المفاجأة هذه المرة ستكون من خلال أغنية تجمعه بشقيقه المطرب الشعبى حمادة الليثى، وهو نجم في مجال الأغنية الشعبية أيضًا فقدم الكثير من الأغانى التي حققت نجاحًا مثل أغانى، ادلع، حلو الحلو، مرجحينا، يا دنيا كده عيب، كما أنه كان سببً في شهرة الفنانة الاستعراضية صافينار من خلال غنائه لأغنية "على رمش عيونها" ضمن أحادث فيلم "القشاش" والذى كان سبباً في شهرتها في مصر.

فيجتمع الشقيقان محمود وحمادة الليثى لأول مرة في أغنية والتي ستحمل اسم "نظرة واحدة"، وهى من كلام وألحان حمادة الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى، والتي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب في على شاطئ البحر بالساحل الشمالى وتظهر في الكليب الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

وكان المطرب محمود الليثى طرح مؤخرًا أغنية بعنوان "رجولة برجولة"، والأغنية من كلمات حودة الجوكر، وألحان وتوزيع زيزو المايسترو، كما طرح أغنية "يالهوى"، على موقع "يوتيوب" والتى صورها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان هانى فاروق، وتوزيع زيزو.

كان المطرب محمود الليثى قد طرح أكثر من أغنية خلال الفترة الماضية، وهو مطرب شعبى شارك فى العديد من الأفلام السينمائية، كما قدم العديد من تترات المسلسلات الدرامية، ويعد محمود الليثي أول مطرب يدخل بين التواشيح والمدح والذكر والنزعة الصوفية على المولد واللون الشعبى.