شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد محمد مسعد عضوا بلجنة مشاهدة العروض المصرية بمهرجان المسرح التجريبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك الناقد محمد مسعد في عضوية لجنة مشاهدة واختيار العروض المصرية التي تقرر مشاركتها في الدورة الـ 29 بمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي برئاسة الدكتور جمال ياقوت والتي ستنطلق يوم 1 سبتمبر.

وقد تشكلت لجنة المشاهدة والاختيار للعروض المصرية من: (الدكتور حاتم حافظ، أستاذ الدراما والنقد، المخرج هاني عفيفي، المخرج ومصمم الرقص مناضل عنتر).

يذكر أن اللجنة كانت قد اختارت العروض المصرية التي ستمثل مصر بالمسابقة الرسمية وهما عرضان مصريان : العرض المسرحي (هلاوس) إنتاج مركز الهناجر للفنون وإخراج محمد عبدالله و العرض المسرحي الراقص (قتال) إنتاج فرقة داير للإنتاج الفني، وتصميم رقص وإخراج شيماء شكري، كما اختارت اللجنة عرضين مسرحيين في قائمة الإنتظار في حال اعتذار أو تعذر مشاركة أي من العروض السابقة.

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي كانت قد اعلن منذ وقت قصير عن انطلاق مؤتمر علمي تحت عنوان: التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي، ويهدف المؤتمر لدراسة كيف أثر التطور التكنولوجي على أساليب التجريب في المسرح المعاصر؟، بالإضافة لبحث أثر التكنولوجيا والنظم الرقمية والعوالم الافتراضية على فن الدراما عامة وفنيات العرض المسرحي وعناصره وفنونه المختلفة في مسارح العالم اليوم.