شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم Jurassic World: Dominion يتخطى نصف المليار دولار فى 16 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تخطى فيلم Jurassic World: Dominion حاجز الـ نصف مليار دولار في 16 يوم منذ طرحه يوم 10 يونيو الجارى بـ دور العرض حول العالم، حيث حقق إيرادات وصلت إلى 657 مليونًا و226 ألف دولار فى شباك التذاكر العالم العمل من إنتاج شركة Universal Pictures

وانقسمت إيرادات فيلم Jurassic World: Dominion بين 283 مليونا و735 ألف دولار في شباك التذاكر الأمريكي، و373 مليونا و491 ألف دولار في شباك التذاكر حول العالم.

ويظهر كريس برات الذي يشارك في Jurassic Park للمرة الثالثة بصفته حارس اللعبة الذي تحول إلى بطل أوين جرادى - وهو يتحدث إلى كولن تريفورو، فى الصورة، بينما كان عمر ينظر إليه، وبدى الثلاثى منهمكين فى نقاش حول المشهد، على متن سفينة متهالكة المظهر، حيث يتم تصوير مشهد الإبحار تحت بعض الأنفاق، وذلك وفقًا لما نشره موقع "Empire".

وتمت تسمية القارب باسم Fair Spanish Lady على ما يبدو إشارة إلى المخلوق الكلاسيكى لمخرج Jurassic Park الأصلي Steven Spielberg وهو الفيلم الذي عرض في عام 1975، ويأتى هذا فيما سبق وأعلنت شركتا Universal و Amblin Entertainment عن تأجيل طرح فيلم Jurassic World: Dominion، من 11 يونيو 2021، إلى العام 2022، وذلك بعد تأخير الإنتاج واستمرار حالة عدم اليقين وسط جائحة فيروس كورونا المستمر.