فريدة سيف النصر عن مشهدها بهذا الفيلم : ” بيعايروني بيه وماسكينو عليا ذلة “

كتب امير فتحي في الاثنين 27 يونيو 2022 01:50 مساءً - حلت الفنانة ” فريدة سيف النصر ” ضيفة ببرنامج كلام الناس المذاع عبر قناة MBC مصر مع الإعلامية ” ياسمين عز ” .

وخلال اللقاء تحدثت فريدة سيف النصر عن فيلمها (مين فينا الحرامي) وأن أحد المشاهد به الذي جمعها بالفنان ” عادل إمام ” يسبب لها مضايقات ومعايرة على حد وصفها من جانب البعض إلى الآن .

وذلك بسبب ظهور فريدة سيف النصر في هذا المشهد وهي مستلقية على الأرض وإلى جانبها الزعيم والجملة الشهيرة به (بنقفش في الفراخ) .

وعلقت الفنانة فريدة سيف النصر على تلك الانتقادات قائلة : ” فيلم مين فينا الحرامي ده اللي جابلي الكافية .. العيال الجمهور ما هما عيال بجد اللي هما اساسا اتولدوا بعد الفيلم ده ما اتعمل بكتير الاقيم لحد النهاردة يقولولي بنقفش في الفراخ ” .

وتابعت : ” ويغيظوني بقى كإن مثلا مسكوني في قضية دعارة لامؤاخذة يعني .. إيه يا جماعة في إيه ده فيلم، ده مشهد ومكنش في أي حاجة غير إن الراجل نايم جنبي على الأرض، ماسكنهالي ذلة .. بس بحب اضحك معاهم واقنعهم ونتناقش ” .