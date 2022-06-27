شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع إيرادات فيلم "واحد تانى" ليلة الأحد ويسجل 211 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أضاف فيلم "واحد تانى" للنجم أحمد حلمى إيرادات بلغت 211,459 ألف جنيه ليلة أمس الأحد، لتضاف إلى إجمالي ما حققه الفيلم خلال الأسابيع الماضية لتكون محصلة ما حصده حتى الآن 62 مليونًا و400 ألف جنيه، منذ انطلاق عرضه، أول أيام عيد الفطر الماضى، وتصدر شباك التذاكر منذ اليوم الأول لطرحه.

فيلم "واحد تانى" بطولة أحمد حلمى، روبى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير، وإنتاج شركات سينرجى فيلمز، وماجيك بين وأفلام مصر العالمية وأوسكار، والفيلم يعيد أحمد حلمى إلى السينما بعد غياب 3 سنوات.

وتدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، حيث يجري مقابلات مع المساجين ويكتب تقاريرعن حالتهم النفسية، وفي السجن يقابل أحد زملاء دراسته القدامي ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال ناجح، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملاءهم القدامى، ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

يذكر أن موسم عيد الفطر السينمائى عرض فيه بجانب "واحد تانى" فيلمى "العنكبوت" بطولة أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ويسرا اللوزي وريم مصطفى ومحمد لطفى وزكى فطين عبد الوهاب وإخراج أحمد نادر جلال، و"زومبى" بطولة على ربيع وحمدى الميرغنى وهاجر أحمد وكريم عفيفى وويزو ومحمد محمود وإخراج عمرو صلاح.