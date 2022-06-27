شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة عبد العزيز مخيون وتشييع الجنازة بعد العصر فى البحيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان عبد العزيز مخيون لـ"الخليج 365" وفاة والدته السيدة ناهد مخيون، مشيرًا إلى أن تشييع جنازتها سيكون بعد صلاة عصر اليوم الإثنين من مسقط رأسه بعزبة مخيون في محافظة البحيرة.

يذكر أن عبد العزيز مخيون شارك في مسلسل "الاختيار 3" الذى تم عرضه في شهر رمضان الماضى وجسد شخصية مرشد جماعة الاخوان محمد بديع، والعمل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوي، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض إيمان العاصي، هيدى كرم.

كما شارك في بطولة المسلسل سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصري، محمود البزاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف خلال الحلقات.

وكذلك شارك مخيون أيضاً في دراما رمضان الماضى، في مسلسل "انحراف" بطولة روجينا، لوسي، وسميحة أيوب، أحمد فؤاد سليم، محمد لطفي، رانيا محمود ياسين، محمد كيلاني، أحمد صفوت، ويزو، سما إبراهيم، ميدو عادل، محمد مهران، نانسى صلاح، اسراء رخا، وتأليف مصطفى شهيب، وعدد من الفنانين الشباب وإخراج رؤوف عبد العزيز.