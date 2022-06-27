شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر يتمنى الشفاء لمحمد ثروت بعد إجرائه عملية جراحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمنى المطرب ونقيب الموسيقيين هانى شاكر الشفاء العاجل لصديقة المطرب محمد ثروت بعد إجرائه عملية جراحية، حيث نشر صورة لثروت من خلال حسابه على موقع إنستجرام وعلق عليها بـ "أخى الحبيب وصديقى العزيز الفنان الكبير محمد ثروت ألف حمد الله على سلامتك ومبروك نجاح العملية وتمنياتى لك بسرعه وتمام الشفاء العاجل ان شاء الله ".



هانى شاكر على انستجرام

وعلى جانب آخر قال الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربى، إن النقابة تتعرض لحرب شرسة، بعد الإنجازات التى قمنا بها.

وأضاف هانى شاكر، خلال تصريحات تليفزيونية مع الإعلامية انجى أنور: "انجازاتى فى نقابة الموسيقيين لم تحدث من قبل وتصل للمعجزات".

وأعرب شاكر عن انزعاجه من قيام البعض من الاصطياد فى الماء العكر؛ بسبب اصطياد التصريحات من سياقها.

وأشار نقيب المهن الموسيقية، إلى المناخ الفنى فى الماضى فى عصر أم كلثوم وفنانين الزمن الجميل كان أفضل من الآن.

وأحيا النجم هانى شاكر بقيادة المايسترو مصطفى حلمى حفلا غنائيا رفع شعار كامل العدد، ضمن أولى أيام مهرجان السويس للموسيقى والغناء، والذى تنظمه وزارة الثقافة ممثلة فى دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.

وقدم هانى شاكر خلال الحفل عددا كبيرا من أغانيه التى تفاعل معها الجمهور منها: فينك من بدرى وحبك ليا وأمرك يا حبيبى ولو سمحتوا ونسيانك صعب أكيد وياريتنى وغلطة وندمان عليها ولو بتحب حقيقى صحيح وكدة بردو يا قمر وأنا قلبى ليك وإنتى لسة بتسالى، كما غنى للعندليب عبد الحليم حافظ أغنية جانا الهوا، واختتم حفله بأغنية على الضحكاية.