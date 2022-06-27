شكرا لقرائتكم خبر عن كريم محمود عبد العزيز يعلن عن الجزء الثانى من مسلسل "البيت بيتى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدو أن نجاح الجزء الأول من مسلسل " البيت بيتى" جعل صناع العمل على أحر من الجمر لاتخاذ قرار بعمل جزء جديد، فقبل مرور أقل من أسبوع على عرض الحلقة الأخيرة من الجزء الأول أعلن بطل المسلسل الفنان كريم محمود عبد العزيز عن الجزء الثانى من مسلسل الرعب الكوميدى "البيت بيتى"، حيث كتب من خلال صفحة الفيس بوك الخاص به " انتظروا الجزء الثانى من مسلسل البيت بيتى".



كريم محمود عبد العزيز على فيس بوك

و قال نجم مسرح مصر مصطفى خاطر فى تصريحات سابقة لـ"الخليج 365" إنه سعيد للغاية بنجاح مسلسله الجديد "البيت بيتى"، والذى عرض على إحدى المنصات، ولاقى رواجًا كبيرًا من الجمهور وردود فعل مميزة، مشيرًا إلى أنه يحمد الله على ذلك النجاح بمصاحبة صديقه النجم كريم محمود عبد العزيز، والذى قدم معه ثنائية مميزة فى المسلسل، الذى أخرجه خالد مرعى.

وأضاف خاطر، أن صناع المسلسل يدرسون تقديم جزء ثانٍ من العمل، وذلك بعد رغبة المتابعين للمسلسل فى متابعة الجزء الثانى، ومن المقرر الإعلان عن طرح الفكرة خلال الفترة المقبلة.

وتصدّر مسلسل البيت بيتى التريند طوال فترة عرضه، وشارك فى بطولته الفنانون كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى خاطر، ميرنا جميل، محمود حافظ، وعدد من الفنانين الشباب، وتدور أحداثه حول قصر مسكون بالأرواح، بينما يحاول بينو -مصطفى خاطر- وكراكيرى -كريم محمد عبدالعزيز- طرد هذه الأرواح وبيع القصر، المسلسل من تأليف أحمد عبدالوهاب وكريم سامى كيمز، ومن إخراج خالد مرعي.