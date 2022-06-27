شكرا لقرائتكم خبر عن 29 يوليو موعد حفل كايروكى المقبل فى القاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق كايروكى الغنائى لإحياء حفل جديد بالقاهرة، حيث أعلن الفريق عن الحفل من خلال صفحة "فيس بوك" الخاص بهم، ونشر بوستر الحفل مع تعليق، "جمهورنا فى القاهرة حفلتنا فى كايرو يوم 29 يوليو، التذاكر هتكون متاحة قريبًا".

وكان مسرح أبو بكر سالم بالعاصمة السعودية الرياض قد شهد مؤخرا ليلة غنائية مصرية شارك فى إحيائها فريق كايروكى بحضور كامل العدد تخطى الـ 6 آلاف شخص من مختلف الأعمار والجنسيات العربية.

يعد الحفل هو الأول لكلا من حمزة نمرة وفريق كايروكى الذى قدم عددا من أغانيه المحببة لدى الشباب والتى تفاعل معها بشكل كبير على مدى أكثر من ساعتين منها "لو بكرا نهاية العالم، أبيض وأسود، السكة شمال، ساموراى" وغيرها.