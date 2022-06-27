“ديزني” تحاول مصالحة جوني ديب.. اعتذار رسمي وتعويض مادي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: طالب جمهور الممثل العالمي جوني ديب شركة “ديزني” مراراً بالاعتذار رسمياً للنجم بعدما ثبتت براءته، على أمل بأن يعود لسلسلة أفلام “Pirates of the Caribbean” قراصنة الكاريبي مجدداً.

وفي جلسات المحاكمة، كان الممثل قد عبّر عن عدم رغبته في العمل مع “ديزني” مجدداً حتى لو دفعت له مبلغ 300 مليون دولار، بخاصة بعدما جردته من أهم الأدوار السينمائية.

وأكد أنه لم يتلقَ أي عروض فنية بعد ادعاءات آمبر، وأن صناع فيلم “قراصنة الكاريبي” و”فانتاستيك بيستس” ألغوا عقودهم معه.

ويبدو أن شركة “ديزني” تحاول إرضاء الممثل، إذ أرسلت شركة الإنتاج خطاب اعتذار رسمي للممثل ومعه عرض بمبلغ 2.535 كرور، وهي عملة تستخدم في جنوب آسيا وفقاً لموقع “ماشابل”.

كما أقدمت “ديزني” على عرض صورة للممثل العالمي في دور “جاك سبارو” من فيلم “قراصنة الكاريبي” على مبنى “ديزني لاند” في باريس.

وأشار موقع “ميترو” إلى أن “ديزني” توقفت عن عرض الصورة في عام 2016، بعد اتهامات التعنيف التي وجهتها هيرد له آنذاك.

ورغم اعتذار “ديزني”، لم يتأكد بعد خبر عودة جوني ديب من عدمه للسلسلة.