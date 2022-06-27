بوراك أوزجفيت يبحث عن هدية لزوجته.. “متحمس لولادة طفله الثاني”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن الفنان التركي، بوراك أوزجفيت، متحمسٌ جداً لأن يصبح أباً للمرة الثانية، إذ بدأ بالبحث عن هدية ولادةٍ لزوجته الممثلة التركية فهرية أفجان مبكراً جداً.

وبعد أسبوعٍ من إعلان الزوجين الشهيرين نبأ حمل فهرية بطفلهما الثاني، ذكرت وسائل إعلام تركية أن النجم التركي شوهد في مدينة بودروم السياحية، مؤخراً، للبحث عن منزلٍ ليقوم بإهدائه لزوجته الممثلة الشابة لحظة ولادتها.

وبهذا الخصوص، أكدت صحيفة “Haber Turk” أن عدسات الكاميرات رصدت الممثل البالغ من العمر 37 عاماً، في أحد مواقع البناء، حيث قام بفحص ومعاينة منزل قيد الإنشاء، ثم غادر.

ومن الواضح أن الممثل التركي، بوراك أوزجفيت، يبذل قصارى جهده لإسعاد زوجته فهرية، وأنه سعيدٌ جداً بحملها، إذ قال نجم “المؤسس عثمان”، في لقاءٍ صحافيٍ له، إنه متحمسٌ وسعيدٌ جداً لولادة طفله الثاني، مشيراً إلى أنه فرح كثيراً، عندما أخبرته أفجان بالأمر.

وعمّا إذا كان الزوجان قد قاما بإخبار ابنهما “كاران” بالأمر، أكد النجم التركي أن الأمر مازال مبكراً جداً على ذلك، وأنهم سيجدون الوقت المناسب لإخباره، موضحاً أن أكثر ما يتمناه أن تمر فترة الحمل بسلام، وبشكلِ جيد ودون مصاعب.

كما مازح النجم التركي الصحافيين الموجودين بأنه اعتاد قلة النوم، حيث بقي كذلك لثلاث سنوات، وذلك لدى توجيه أحدهم سؤالاً له حول ما إذا سيكون من الصعب عليه تلك الليالي التي سيبقى فيها دون نوم.

وكان الزوجان الأكثر شهرة في تركيا قد أعلنا عن انتظارهما لطفلهما الثاني، قبل نحو أسبوعٍ من الآن، ونقلت صحيفة “صباح” التركية، حينها، عن الصحافي، عمر كرهان، تأكيده أن الزوجين اللذين توجا زواجهما السعيد بابنهما “كاران”، يعيشان حالياً بسعادةٍ مطلقة في انتظار الولادة.

وعن جنس المولود الذي ينتظره النجمان، قالت الصحيفة إن فهرية لطالما تمنت أن تنجب فتاة، مضيفةً أن النجمة أخبرت أصدقاءها المقربين برغبتها تلك، وأن فهرية بدأت البحث عن اسم بنت.

وعند تداول هذه الأنباء، ربط الجمهور بين خبر حمل النجمة الشابة، وبين مغادرتها مسلسل “ألب أرسلان”، وانتهاء دورها وانسحابها منه، مشيرين إلى أنهم عرفوا السبب الآن، إذ لم يُعلن وقتها السبب الذي دفعها لذلك.