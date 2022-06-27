نجم سلسلة أفلام “أكوامان” يدعو العالم للتحرك من أجل حماية المحيطات

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: دعا الأحد نجم سلسلة أفلام “أكوامان” الأميركي جايسون موموا العالم للتحرك من أجل حماية الموارد البحرية، عشية انطلاق مؤتمر للأمم المتحدة في شبونة يتمحور على حماية المحيطات.

وجاء تصريح موموا خلال لقاء أقيم قرب لشبونة شارك فيه نحو مئة من الشباب من مختلف الجنسيات للبحث في إجراءات تعزز وتسرّع جهود حماية المحيطات.

وقال الممثل “إنّ المحيطات تحتاج إلى مساعدتنا”، مضيفاً “علينا أن نسعى إلى تصحيح الأخطاء التي تسبّبنا بها، فعالمنا لن يبقى كما نعرفه في ظل غياب محيطات سليمة”.

وشارك جيسون موموا الذي اشتهر بفضل دوره كبطل خارق للبحار في الجلسة الختامية لمنتدى الشباب والابتكار الذي عُقد الأحد على شاطئ كاركافيلوس الذي يبعد عشرين كيلومتراً عن لشبونة.

وانضم إلى موموا والمشاركين من مختلف البلدان الرئيس البرتغالي مارسيلو ريبيلو دي سوزا والأمين العام للامم المتحدة البرتغالي انطونيو غوتيريش الذي دان تباطؤ المسؤولين السياسيين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحماية المحيطات.

وفيما لاحظ غوتيريش “البطء الكبير” في التحركات الرامية إلى ذلك، أشار إلى أن الوقت حان “لإدانة جدية” لهذا التقاعس والمباشرة في تنفيذ القرارات.

ومن المرتقب أن يشارك الأمين العام للأمم المتحدة اعتباراً من الاثنين في مؤتمر الأمم المتحدة الخاص بالمحيطات الذي تتشارك في تنظيمه البرتغال وكينيا، وكان مقرراً في نيسان/ابريل 2020، له أرجئ بسبب جائحة كوفيد-19.

ويشارك في المؤتمر الذي يستمر إلى الأول من تموز/يوليو في العاصمة البرتغالية رؤساء عدد من الدول وممثلون عن الحكومات ومسؤولون في شركات وقادة منظمات غير حكومية ومجموعة من العلماء، بهدف إجراء مباحثات واقتراح حلول من شأنها أن توفر حماية للمحيطات.