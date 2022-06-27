شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال يستعد لإحياء حفلين في البحرين وسوريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد المطرب عمر كمال لإحياء حفلين فى دولتى البحرين وسوريا، حيث نشر كمال بوستر الحفل من خلال حساب الانستجرام الخاص وعلق عليه بـ "إن شاء الله فى سوريا يوم الخميس 6/30 البحرين يوم 7/1".

وعلى جانب آخر مازح الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية وأمير الغناء العربى مطرب المهرجانات الشعبية عمر كمال، قائلا "عمر كمال على وضعه ياجماعة، وبيشتغل كويس".

وقال شاكر خلال حواره مع الإعلامية إنجى أنور مقدمة برنامج" مصر جديدة"، الذى يبث على قناة ETC ، مساء اليوم الأربعاء ، أن "عمر كمال يعمل فى صمت، ولم يفتعل أى مشكلة مع النقابة أو غيرها، وبيشتغل كويس خارج مصر ، موضحا أن يريد أن يظهر جميع مطربى مصر، فى أبهى صورة دون حدوث أى مشاكل ".

وتابع أمير الغناء العربى، أن الشهرة الفنية والنجاح له ضريبة، وذلك بضرورة طريق انتقاء الكلمات والالفاظ، وأسلوب وطريقة الوقوف على المسرح.